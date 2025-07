‘Helldivers II’ chega ao Xbox Series com crossplay no dia 26 de agosto

© Arrowhead Game Studios

ançado originalmente em fevereiro deste ano para PC e PlayStation 5, o game cooperativo online ‘Helldivers II’ chegará oficialmente ao Xbox Series X|S no dia 26 de agosto, anunciou a desenvolvedora Arrowhead.

“Sabemos que os jogadores vêm pedindo isso há algum tempo e estamos empolgados em trazer mais Helldivers para o nosso universo”, disse o diretor do jogo, Mikael Eriksson, em publicação no Xbox Wire. “Temos muito conteúdo vindo aí nos próximos meses e anos — quanto mais jogadores, mais histórias teremos para contar. A guerra pela Super Terra está só começando.”

A produtora também confirmou que o título terá crossplay entre todas as plataformas, permitindo que jogadores de Xbox, PS5 e PC participem das mesmas missões caóticas e divertidas.

De forma curiosa, ‘Helldivers II’ será lançado para Xbox no mesmo dia em que ‘Gears of War: Reloaded’ — clássico da Microsoft — estreia no PlayStation 5, marcando um momento simbólico de trocas entre as plataformas rivais.

