Apple pode cortar funções do iOS 26 em iPhones vendidos na Europa

O chefe do departamento jurídico da Apple, Kyle Andeer, declarou ao The Wall Street Journal que usuários europeus do iPhone podem ficar de fora de algumas das principais novidades do iOS 26 — a próxima grande atualização do sistema operacional da marca.

Segundo Andeer, a Apple avalia adiar ou até cancelar o lançamento de certas funcionalidades no território europeu. Entre elas está o recurso Live Activities, que exibe atualizações em tempo real na tela bloqueada, na Dynamic Island e também no CarPlay.

O motivo, de acordo com a empresa, está diretamente ligado à Lei dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês). A Apple alega que a legislação impõe exigências desproporcionais, como o compartilhamento de suas tecnologias com concorrentes, favorecendo outras empresas em detrimento da própria Apple.

Andeer afirma ainda que, ao contrário do que defende a Comissão Europeia, a lei não protege os consumidores, e sim beneficia concorrentes europeus.

O atrito entre a Apple e os reguladores do bloco já levanta a possibilidade de remoção de funcionalidades em toda a região. Em junho, rumores indicavam que a empresa poderia retirar o AirDrop dos iPhones vendidos na Europa, alegando que as novas regras colocam em risco a segurança e a privacidade dos usuários.

Apesar da resistência às normas da União Europeia, a gigante de Cupertino tem adotado uma abordagem diferente na China, onde fez parcerias locais para poder implementar recursos de inteligência artificial e seguir operando de acordo com as regras impostas por Pequim.