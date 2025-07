Imagem rara mostra fenômeno luminoso captado da Estação Espacial

As imagens registradas a partir da Estação Espacial Internacional costumam revelar a beleza e a complexidade de fenômenos naturais sob uma perspectiva privilegiada — e a mais recente não é exceção.

A astronauta Nichole Ayers, da NASA, compartilhou uma impressionante fotografia de um sprite, um tipo de descarga elétrica que ocorre acima das nuvens durante tempestades intensas. “Acontece acima das nuvens e é resultado de forte atividade elétrica nas tempestades abaixo”, explicou Ayers em publicação na rede X (antigo Twitter).

O registro foi feito entre a região do México e dos Estados Unidos e mostra o sprite como uma explosão de luz vermelha se projetando na atmosfera. Fascinada com o clique, a astronauta reagiu com um simples — e compreensível — “uau”.

Também conhecidos como Eventos Luminosos Transitórios (ou TLEs, na sigla em inglês), esses fenômenos são difíceis de registrar, pois ocorrem em frações de segundo. Embora existam relatos desde 1886, apenas em julho de 1989 as primeiras imagens que comprovaram sua existência foram capturadas.

Segundo Ayers, a observação do fenômeno a partir do espaço é valiosa para a ciência. “Temos uma visão excelente acima das nuvens, e os cientistas podem usar esse tipo de imagem para entender melhor como os TLEs se formam e como se relacionam com as tempestades elétricas”, escreveu.

