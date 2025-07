iPhone será capaz de desfocar automaticamente fotos e vídeos com nudez

© Shutterstock

Depois de ter anunciado em junho a próxima grande versão do sistema operacional do iPhone — o iOS 26 — a Apple vem lançando diferentes versões da atualização para que desenvolvedores possam adaptar seus aplicativos à nova geração.

Apesar de não serem voltadas ao público geral, essas versões do iOS 26 já permitem ter uma ideia de algumas funcionalidades que estão a caminho dos iPhones.

Uma delas foi revelada pela página iDeviceHelpus na rede social X (antigo Twitter), e descreve uma nova funcionalidade para o FaceTime, capaz de desfocar automaticamente uma videochamada caso detecte algum tipo de nudez.

Essa função não virá ativada por padrão, mas poderá ser ligada nas configurações do FaceTime. Ainda que esteja disponível para todas as contas nesta versão de prévia do iOS 26, a descrição informa que a ferramenta foi desenvolvida especialmente para contas infantis, com o objetivo de proteger usuários mais jovens do iPhone.

“Detecte fotos e vídeos com nudez antes que sejam visualizados no seu dispositivo e receba orientações para tomar uma decisão segura. A Apple não tem acesso às fotos ou vídeos”, diz a descrição do recurso.

Vale destacar que você não precisará esperar muito para testar essa novidade, já que a versão beta pública do iOS 26 deve ser lançada ainda em julho. Já a versão final do iOS 26 está prevista para o outono (primavera no Brasil), junto com o lançamento da linha iPhone 17.

