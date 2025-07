Nvidia pode tornar-se a primeira empresa do mundo a valer 4 bilhões

© Getty Images

A Nvidia atingiu nesta quinta-feira, dia 3 de julho, um valor de mercado de 3,92 trilhões de dólares e, como relata a Reuters, tornou-se por alguns momentos a empresa mais valiosa do mundo.

Isso significa que a Nvidia conseguiu ultrapassar momentaneamente o valor de 3,915 trilhões de dólares que a Apple alcançou em 26 de dezembro de 2024. No entanto, dado o entusiasmo e o otimismo em torno do desenvolvimento da Inteligência Artificial que vem sendo sentido em Wall Street, é provável que a Nvidia atinja em breve a marca histórica de 4 trilhões de dólares.

Segundo a publicação, atualmente a Nvidia representa 7% do valor do S&P 500 e, junto com a Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet (Google), essas empresas correspondem a 28% do valor total do índice.

“Foi incrível quando a primeira empresa atingiu o patamar de um trilhão de dólares. Agora estamos falando de quatro trilhões, o que é igualmente incrível. Isso mostra que há uma grande ‘corrida’ no investimento em Inteligência Artificial, e todos estão participando nesse momento”, afirmou Joe Saluzzi, co-gerente da Themis Trading.

Leia Também: iPhone será capaz de desfocar automaticamente fotos e vídeos com nudez