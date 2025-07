Microsoft demitiu 15 mil funcionários em 2025 para investir em IA

© Shutterstock

A Microsoft anunciou, nesta semana, a demissão de cerca de 9 mil funcionários, que, somados aos 6 mil já desligados em maio, totalizam mais de 15 mil demissões apenas nos primeiros seis meses de 2025.

Segundo o site Seattle Times, essas demissões não estão relacionadas a uma tentativa de conter resultados financeiros negativos, mas sim ao objetivo de liberar capital para investir ainda mais no desenvolvimento de Inteligência Artificial.

“O investimento da Microsoft em Inteligência Artificial não significa que a empresa está substituindo funcionários por essa tecnologia”, destacou o Seattle Times. “Na verdade, os custos significativos com infraestrutura ao longo de vários anos fazem com que a Microsoft busque cortar gastos onde for possível.”

Esse investimento será feito tanto no desenvolvimento da tecnologia em si quanto na infraestrutura necessária para sustentá-la, como uma forma de manter a empresa na liderança da “corrida” em que também estão outras gigantes da tecnologia — como Nvidia, Google, OpenAI e Meta.

A Microsoft, que começou o ano de 2025 anunciando que planeja investir 80 bilhões de dólares em Inteligência Artificial ao longo do ano, tem revelado novos aportes em diversos países — como Japão e Itália — para expandir sua infraestrutura dedicada à IA. Apesar disso, a produção em larga escala da nova geração de chips de IA da empresa teria sido adiada para 2026.

Mesmo que o objetivo da Microsoft não seja substituir trabalhadores por Inteligência Artificial, a empresa tem buscado formas de integrar essas ferramentas aos seus processos. Vale lembrar que o CEO Satya Nadella afirmou recentemente que os funcionários da companhia já utilizam IA para gerar cerca de 30% do código produzido internamente.

Além das milhares de demissões desta semana, a Microsoft também fechou diversos estúdios da divisão de videogames Xbox e cancelou projetos importantes — como Perfect Dark, do estúdio The Initiative (que foi encerrado), e Everwild, do estúdio Rare.

Da mesma forma, a desenvolvedora Turn 10, responsável pela franquia Forza Motorsport, teria perdido cerca de metade de sua equipe.

