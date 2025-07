Cyberpunk: Edgerunners 2 é anunciado oficialmente

© Divulgação

Durante seu painel na edição deste ano da Anime Expo, em Los Angeles, EUA, a CD PROJEKT RED anunciou que voltou a se reunir com o estúdio TRIGGER para criar uma nova série de anime independente ambientada no universo de Cyberpunk 2077, intitulada Cyberpunk: Edgerunners 2.

O público foi convidado a assistir um painel transmitido ao vivo (clique aqui para ver), intitulado “Cyberpunk: Mercenários — nos bastidores com seus criadores”, que teve a participação do escritor e produtor Bartosz Sztybor e dos dubladores Emi Lo (Lucy Kushinada) e Zach Aguilar (David Martinez), além da apresentação de Joey “The Anime Man” Bizinger e uma participação especial do diretor de Cyberpunk: Mercenários, Hiroyuki Imaishi.

Após uma conversa sobre o legado do aclamado anime, bastidores de sua criação e outras curiosidades, Sztybor anunciou a nova colaboração entre a CD PROJEKT RED e o estúdio de animação TRIGGER para a produção de Cyberpunk: Edgerunners 2. Ao lado de Imaishi, ele revelou com exclusividade o logo oficial do anime e sua arte principal.

Imaishi também aproveitou a ocasião para passar oficialmente o bastão para Kai Ikarashi (Cyberpunk: Mercenários, SSSS.Gridman), que fará sua estreia como diretor em Cyberpunk: Edgerunners 2. Ikarashi participou do painel por meio de uma mensagem em vídeo gravada e apresentou um vídeo especial, Director’s Voice, no qual compartilhou mais sobre suas motivações para o anime.

“A história de David pode ter chegado ao fim, mas ainda há muito a ser descoberto em Night City. E ter novamente o lendário estúdio de animação TRIGGER ao nosso lado nos deixa extremamente animados para apresentar uma crônica intensa e autêntica de redenção e vingança, algo diferente de tudo o que fizemos até agora”, afirma Sztybor, showrunner, roteirista e produtor de Cyberpunk: Edgerunners 2. Ele contará com a colaboração do líder de design de personagens Kanno Ichigo (Promare, Cyberpunk: Mercenários) e de Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), que será responsável pela adaptação do roteiro.

