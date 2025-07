Windows 11 ultrapassa o 10 e se torna o sistema mais usado do mundo

© Shutterstock

O Windows 11 finalmente se tornou o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais, segundo dados divulgados pelo site Windows Central, com base em estatísticas do StatCounter. De acordo com os números mais recentes, o Windows 11 agora detém 52% da fatia de mercado, superando oficialmente o Windows 10, que aparece com 44,59%.

Essa virada de liderança no mercado de sistemas operacionais da Microsoft levou quase quatro anos para acontecer, já que o Windows 11 foi lançado oficialmente em outubro de 2021. A adoção lenta, em comparação com versões anteriores, pode ser explicada principalmente pelos requisitos de hardware mais exigentes que a nova versão trouxe, o que limitou a atualização em computadores mais antigos.

Entre os requisitos que geraram mais controvérsia estão a necessidade de um chip TPM 2.0 (Trusted Platform Module), processadores compatíveis de gerações mais recentes, além de especificações mínimas de memória RAM e armazenamento. Esses critérios foram definidos pela Microsoft com a promessa de aumentar a segurança, estabilidade e eficiência dos dispositivos, mas acabaram dificultando a transição para usuários que ainda utilizavam máquinas com componentes mais antigos.

Para contornar essa barreira, a empresa passou a investir em novas linhas de computadores mais modernos, como é o caso dos modelos da categoria Copilot+ PC, que trazem integração com inteligência artificial e foram desenvolvidos com foco em produtividade e performance otimizada para o Windows 11. A ideia da Microsoft é tornar o ecossistema do novo sistema operacional mais completo, rápido e preparado para tecnologias futuras — como IA embarcada, reconhecimento de voz mais preciso, e funcionalidades em nuvem mais avançadas.

Outro fator importante que pode acelerar ainda mais a adoção do Windows 11 nos próximos meses é o fim do suporte oficial ao Windows 10. A Microsoft já anunciou que, a partir de 14 de outubro de 2025, o Windows 10 não receberá mais atualizações de segurança nem suporte técnico. Isso significa que, a partir dessa data, usuários que permanecerem com o sistema antigo ficarão expostos a riscos maiores de segurança, além de não contarem com correções de bugs ou suporte a novos recursos.

A empresa recomenda que os usuários façam a migração para o Windows 11 assim que possível, desde que o computador atenda aos requisitos mínimos. No entanto, para quem não puder realizar a atualização imediatamente, existe uma alternativa provisória: ao ativar o recurso Windows Backup e sincronizar a pasta "Documentos" com o OneDrive, será possível contar com mais um ano de atualizações de segurança, mesmo após o fim do suporte oficial.

Essa extensão adicional, no entanto, não substitui a necessidade de atualizar o sistema em definitivo. A Microsoft reforça que o Windows 11 foi projetado para oferecer uma experiência mais segura, rápida e integrada com os serviços em nuvem e com o futuro da computação pessoal, sendo o caminho natural para quem deseja manter o computador protegido e compatível com as novas tecnologias que surgem a cada dia.