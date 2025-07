WhatsApp vai permitir criar planos de fundo com inteligência artificial

© Shutterstock

O WhatsApp está prestes a lançar um novo recurso que promete dar um toque personalizado às suas conversas. Segundo o site WABetaInfo, a plataforma está testando a possibilidade de criar imagens de fundo usando inteligência artificial.

A funcionalidade já aparece na versão beta do aplicativo para Android e iOS. Para acessá-la, o usuário deve ir em “Configurações”, depois em “Conversas”, selecionar “Tema padrão das conversas” e, em seguida, a opção “Plano de fundo”. Atualmente, existem apenas duas opções disponíveis: escolher uma imagem da galeria ou definir uma cor sólida. A novidade será uma terceira alternativa: “Criar com IA”.

Ao selecionar essa opção, o aplicativo abrirá uma janela onde será possível descrever, em texto, o tipo de imagem desejada. A Meta AI, inteligência artificial do grupo Meta, irá gerar a imagem automaticamente após alguns segundos.

Ainda não há uma data definida para o lançamento oficial da funcionalidade, mas a expectativa é que ela ajude os usuários a personalizar ainda mais seus chats com fundos únicos.

Além disso, o WhatsApp também está desenvolvendo outra atualização: uma nova maneira de visualizar mensagens respondidas, o que deve facilitar a leitura de conversas confusas em grupos.

