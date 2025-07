Linda Yaccarino deixa cargo de CEO do X

© KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A executiva Linda Yaccarino anunciou nesta quarta-feira que deixou o cargo de CEO da rede social X (antigo Twitter). Em post publicado nesta manhã, ela agradeceu ao dono da empresa, Elon Musk, pela confiança nos dois anos em que permaneceu no posto.

A declaração de Linda Yaccarino

"Após dois incríveis anos, eu decidi renunciar ao cargo de CEO do X. Quando Elon Musk e eu conversamos pela primeira vez sobre sua visão para o X, eu soube que seria a oportunidade de uma vida realizar a missão extraordinária desta empresa. Sou imensamente grato a ele por me confiar a responsabilidade de proteger a liberdade de expressão, recuperar a empresa e transformar o X no Aplicativo para Tudo.

Estou incrivelmente orgulhosa da equipe do X -a histórica recuperação do negócio que realizamos juntos tem sido nada menos que notável.

Começamos com o trabalho inicial crítico necessário para priorizar a segurança de nossos usuários -especialmente crianças-, e para restaurar a confiança dos anunciantes. Esta equipe trabalhou incansavelmente, desde inovações revolucionárias como as Notas da Comunidade e, em breve, o X Money, até trazer as vozes e conteúdos mais icônicos para a plataforma. Agora, o melhor ainda está por vir enquanto o X entra em um novo capítulo com a XAI.

O X é verdadeiramente uma praça pública digital para todas as vozes e o sinal cultural mais poderoso do mundo. Não poderíamos ter alcançado isso sem o apoio de nossos usuários, parceiros de negócios e a equipe mais inovadora do mundo.

Estarei torcendo por todos vocês enquanto continuam a mudar o mundo.

Como sempre, verei vocês no X"

DOIS ANOS NO CARGO

Linda Yaccarino assumiu o cargo em 6 de junho de 2023 no lugar de Musk, que atuava como CEO desde que comprou a empresa por US$ 44 bilhões em outubro de 2022.

Ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, a executiva chegou ao X conhecida por ser uma figura muito importante na publicidade e com relacionamentos firmes com profissionais de marketing e agências de publicidade, além de vínculos com a estrutura tradicional dos negócios mundiais, como o Fórum Econômico Mundial, do qual foi uma das presidentes.

A chegada de Yaccarino ocorreu em um momento em que os acionistas da Tesla, fabricante de carros elétricos que o bilionário também dirige, pressionavam cada vez mais para que ele voltasse a se concentrar na empresa. Coincidentemente, Musk passa pela mesma contestação atualmente e deixou o cargo que ocupava no Doge (Departamento de Eficiência Governamental) do governo Donald Trump.

