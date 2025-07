iPhone 17 Air será o mais fino da Apple e virá em quatro novas cores

© Reprodução Majin Bu

O iPhone 17 Air, novo modelo da próxima geração de smartphones da Apple, segue movimentando a internet com vazamentos e rumores. Segundo o site especializado Majin Bu, o dispositivo chegará em quatro cores elegantes: preto (“elegante e profissional”), prateado (“limpo e sofisticado”), dourado claro (“de refinamento sutil”) e um tom quase branco, descrito como “muito claro”.

As especificações técnicas também chamam atenção. Com apenas 5,5 mm de espessura e pesando 145 gramas, o iPhone 17 Air promete ser o modelo mais fino já lançado pela Apple. A expectativa é que seu design marque um novo padrão visual para a linha.

Ainda de acordo com o site Majin Bu, o aparelho será equipado com o chip A19 Pro, enquanto os modelos Pro e Pro Max devem vir com uma versão ainda mais potente desse processador. Um vídeo recente divulgado por leakers mostra o suposto visual do iPhone 17 Air, reforçando as apostas de que o novo celular terá mudanças importantes no design.

A Apple deve apresentar oficialmente a linha iPhone 17 em setembro, mantendo a tradição de lançamentos no segundo semestre.

© Reprodução Majin Bu

Linda Yaccarino deixa cargo de CEO do X "Após dois incríveis anos, eu decidi renunciar ao cargo de CEO do X. Quando Elon Musk e eu conversamos pela primeira vez sobre sua visão para o X, eu soube que seria a oportunidade da vida realizar a missão extraordinária desta empresa", afirmou Yaccarino Folhapress | 15:12 - 09/07/2025

VEJA TAMBÉM:

iPhone será capaz de desfocar automaticamente fotos e vídeos com nudez

Depois de ter anunciado em junho a próxima grande versão do sistema operacional do iPhone — o iOS 26 — a Apple vem lançando diferentes versões da atualização para que desenvolvedores possam adaptar seus aplicativos à nova geração.

Apesar de não serem voltadas ao público geral, essas versões do iOS 26 já permitem ter uma ideia de algumas funcionalidades que estão a caminho dos iPhones.

Uma delas foi revelada pela página iDeviceHelpus na rede social X (antigo Twitter), e descreve uma nova funcionalidade para o FaceTime, capaz de desfocar automaticamente uma videochamada caso detecte algum tipo de nudez.

Essa função não virá ativada por padrão, mas poderá ser ligada nas configurações do FaceTime. Ainda que esteja disponível para todas as contas nesta versão de prévia do iOS 26, a descrição informa que a ferramenta foi desenvolvida especialmente para contas infantis, com o objetivo de proteger usuários mais jovens do iPhone.

“Detecte fotos e vídeos com nudez antes que sejam visualizados no seu dispositivo e receba orientações para tomar uma decisão segura. A Apple não tem acesso às fotos ou vídeos”, diz a descrição do recurso.

Vale destacar que você não precisará esperar muito para testar essa novidade, já que a versão beta pública do iOS 26 deve ser lançada ainda em julho. Já a versão final do iOS 26 está prevista para o outono (primavera no Brasil), junto com o lançamento da linha iPhone 17.