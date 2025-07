Orkut pode voltar? Rede social queridinha dos anos 2000 agita a web

© Getty

O nome Orkut voltou a agitar as redes sociais brasileiras nesta quarta-feira (9), reacendendo a nostalgia de uma geração que passou boa parte da adolescência entre scraps, depoimentos e comunidades como “Eu odeio acordar cedo” e “Tenho preguiça até de ter preguiça”. A expectativa foi alimentada por uma antiga promessa de seu criador, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten.

Embora a declaração mais recente sobre o possível retorno da plataforma seja de 2022, a movimentação online foi suficiente para levar “Orkut” e “Orkut vai voltar” aos trending topics. O texto, publicado no site oficial da rede social, ainda está no ar e afirma que a equipe está “trabalhando duro para trazer o Orkut de volta”.

“Estamos construindo algo novo e mágico. Algo que coloca a comunidade em primeiro lugar. Onde você é mais do que um número, um algoritmo ou um alvo de anúncios”, diz o criador, sem oferecer prazos ou detalhes sobre o formato da nova versão.

Nas redes, o clima é dividido entre empolgação e ceticismo. Enquanto alguns dizem que “só voltam se puder ver quem visitou o perfil”, outros comemoram a chance de reviver os tempos de “me adiciona que eu te adiciono”.

O futuro da plataforma, no entanto, ainda é nebuloso. Não se sabe se os dados dos antigos perfis serão recuperados ou se o Orkut começará do zero. Após o fim da rede, em 2014, o Google disponibilizou por tempo limitado o download dos arquivos de usuários — muitos não conseguiram recuperar suas informações.

O Orkut foi desativado oficialmente há mais de uma década, quando perdeu espaço para concorrentes como o Facebook. No auge, chegou a reunir cerca de 30 milhões de usuários no Brasil, seu principal mercado.

Depois do encerramento, Büyükkökten tentou lançar outra rede social, a Hello Network, com proposta semelhante. O projeto, no entanto, não deslanchou e foi encerrado em 2022 — o mesmo ano da última publicação sobre o retorno do Orkut, que desde então permanece sem atualizações.

Mesmo assim, o criador mantém um campo no site oficial para quem quiser deixar o e-mail e receber novidades.

