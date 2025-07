© Getty Images

O Grok, o ‘bot’ de conversa criado pela empresa de Inteligência Artificial de Elon Musk, a xAI, não está tendo uma semana fácil. Depois de Musk ter anunciado alterações ao funcionamento do Grok para que este fosse mais “politicamente incorreto”, o ‘bot’ de conversa causou indignação depois de fazer comentários antissemitas que elogiavam Adolf Hitler e até auto-designar-se como “MechaHitler”.

A xAI começou eliminando várias destas publicações e até Elon Musk decidiu intervir, acusando os usuários de serem responsáveis por esta situação e afirmando que o Grok foi intencionalmente manipulado para fazer estes comentários.

“Este discurso foi instigado. Um usuário queria uma declaração controversa do Grok. E obviamente a conseguiu”, escreveu um usuário, que teve resposta pronta de Elon Musk a concordar.

“Exatamente. O Grok foi muito complacente com as instruções do usuário. Essencialmente, queria muito agradar e ser manipulado”, afirmou Musk, notando que a situação está “sendo resolvida”.

Exactly. Grok was too compliant to user prompts. Too eager to please and be manipulated, essentially. That is being addressed. — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2025

Segundo o site Engadget, esta resposta de Musk é semelhante à que começou a ser dada pelo Grok quando foi confrontado por um usuário sobre os comentários antissemitas, com o ‘bot’ de conversa afirmando que foi “resultado da manipulação de uma conta ‘troll’”.

Mesmo que a situação já esteja em fase de resolução, a polêmica em torno do Grok coincidiu com a saída da CEO do X, Linda Yaccarino.

A executiva deixa o cargo dois anos depois de o assumir, afirmando que o tempo em que ocupou a posição de CEO foi “a oportunidade de uma vida”. Não se sabe até que ponto é que esta saída da CEO do X está relacionada com o Grok e a interferência de Elon Musk, mas Yaccarino aproveita a publicação para afirmar que está “imensamente grata” ao magnata multimilionário.

A resposta de Musk foi publicada quase uma hora após a publicação de Yaccarino, com a partilhar uma pequena mensagem: “Obrigado pelas tuas contribuições”.