Reality de ‘Round 6’ ganha nova temporada e estreia em 4 de novembro

A série sul-coreana Round 6 (Squid Game) pode ter chegado ao fim em junho, mas o universo da produção ainda está longe de acabar. A Netflix acaba de anunciar a segunda temporada do reality Round 6: O Desafio, que estreia no dia 4 de novembro.

Lançado no fim de 2023, o reality traz 456 participantes reais enfrentando provas inspiradas nos jogos da série original, além de novos desafios inesperados. O prêmio para o grande vencedor é de 4,56 milhões de dólares — aproximadamente R$ 25 milhões — o maior valor já oferecido em um reality do tipo.

Segundo a sinopse divulgada com o trailer, “456 jogadores reais disputam um prêmio de 4,56 milhões de dólares que pode mudar suas vidas. Por meio de provas inspiradas na série e em desafios inéditos, eles vão testar suas estratégias, alianças e personalidades para continuar no jogo. No fim, só um vencerá”.

Além do reality, rumores apontam que a Netflix pode estar desenvolvendo uma versão norte-americana da série dramática Round 6. Há boatos de que a produção já esteja em planejamento e que o diretor David Fincher (Seven, Garota Exemplar) estaria envolvido no projeto.

Não há confirmação oficial sobre o elenco, mas o criador da série já declarou que gostaria de ver Leonardo DiCaprio como protagonista dessa possível adaptação ocidental.