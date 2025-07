Sonda da NASA chega mais perto do Sol e bate recorde de velocidade; veja

© NASA

A sonda Parker Solar Probe, da NASA, realizou no dia 24 de dezembro de 2024 a maior aproximação já registrada ao Sol. A nave chegou a apenas 6,1 milhões de quilômetros da superfície da estrela, marco que também resultou na velocidade mais alta já atingida por uma aeronave: 692 mil quilômetros por hora.

Nesta semana, a NASA divulgou as imagens captadas durante esse voo histórico. Os registros foram obtidos pelo instrumento WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe), embarcado na sonda, e mostram com detalhes inéditos a atmosfera externa do Sol, conhecida como coroa solar, além da movimentação do vento solar.

Os ventos solares são fluxos de partículas que partem do Sol e se espalham pelo Sistema Solar. Quando intensos, eles podem interferir diretamente em sistemas elétricos na Terra, afetando comunicações por satélite, sinais de GPS e até mesmo redes de energia elétrica.

“A Parker Solar Probe nos levou novamente para o interior da atmosfera dinâmica da nossa estrela mais próxima”, disse Nicky Fox, administradora associada do Science Mission Directorate da NASA. “Estamos observando de forma direta o ponto de origem de eventos climáticos espaciais que afetam a Terra. Isso nos permitirá melhorar significativamente as previsões de clima espacial, fundamentais para a segurança de astronautas e para a proteção das tecnologias em órbita.”

Lançada em 2018, a missão Parker Solar Probe tem como objetivo estudar a atividade solar e sua influência no ambiente espacial.