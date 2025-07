Google confirma fusão entre Android e Chrome OS em nova plataforma

© Shutterstock

O Google pretende integrar seus dois principais sistemas operacionais em uma única plataforma. A informação foi confirmada por Sameer Samat, responsável pelo Android, em entrevista ao site TechRadar.

“Vamos combinar o Chrome OS e o Android em uma única plataforma”, afirmou o executivo. “Tenho muito interesse em como as pessoas usam seus computadores atualmente e no que conseguem realizar com eles.”

Embora rumores sobre essa fusão circulem há anos, essa é a primeira vez que um alto executivo da empresa confirma oficialmente a intenção.

A decisão ocorre em um momento em que o Android vem recebendo recursos voltados para dispositivos com telas maiores — um movimento que acompanha a estratégia da Apple de transformar o iPad em uma ferramenta de produtividade. A unificação entre Android e Chrome OS pode representar uma resposta direta da Google a essa tendência, concentrando esforços em uma experiência mais robusta e integrada entre dispositivos móveis e notebooks, como os Chromebooks.