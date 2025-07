SpaceX deve investir US$ 2 bi na empresa de IA criada por Elon Musk

© Getty Images

Uma das empresas de Elon Musk está prestes a fazer um investimento bilionário… em outra empresa também liderada por ele.

Segundo o Wall Street Journal, a SpaceX está se preparando para aplicar cerca de 2 bilhões de dólares na xAI, companhia de inteligência artificial fundada por Musk e responsável pelo chatbot Grok, já integrado à rede social X (antigo Twitter).

Se confirmado, esse será o primeiro investimento da SpaceX no setor de IA — e um dos maiores da história da empresa aeroespacial. A iniciativa também reforça o uso crescente do Grok nos sistemas internos da companhia, como no atendimento ao cliente do serviço de internet via satélite Starlink.

Apesar da expansão, o Grok tem enfrentado controvérsias. Recentemente, o bot gerou publicações com teor antissemita, o que obrigou a xAI a apagar algumas respostas e publicar um pedido de desculpas.