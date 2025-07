China lança com sucesso nave Tianzhou-9 rumo à estação Tiangong; veja

© Getty Images

A agência espacial chinesa (CSMA) realizou com sucesso, na manhã desta segunda-feira (15), o lançamento do foguete Long March-7 Y10, que transportava a nave de carga Tianzhou-9. A decolagem ocorreu às 5h34 no horário de Pequim (22h34 do domingo, no horário de Lisboa), a partir do centro espacial de Wenchang, localizado na ilha de Hainan.

Cerca de dez minutos após a decolagem, a Tianzhou-9 se separou do foguete e seguiu em direção à estação espacial Tiangong. A missão foi declarada um sucesso logo em seguida pela agência espacial chinesa. Esta é a quarta operação de reabastecimento da estação Tiangong desde sua inauguração.

De acordo com a agência estatal Xinhua, a Tianzhou-9 leva a bordo suprimentos, mantimentos, experimentos científicos e outros materiais para testes que serão conduzidos pelos astronautas atualmente em órbita.

Já acoplada ao módulo principal da estação, chamado Tianhe, a nave permite agora que os tripulantes iniciem a transferência da carga enviada nesta missão.

Acima, é possível assistir ao vídeo do lançamento do foguete Long March-7 Y10.