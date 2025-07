China alerta para "riscos para a segurança nacional" por utilização da IA

© Lusa

O Ministério da Segurança do Estado da China emitiu um alerta nesta quarta-feira (16) sobre os riscos associados ao uso inadequado da inteligência artificial (IA), destacando que a tecnologia, apesar de seus avanços e benefícios para o desenvolvimento econômico e social, pode representar uma ameaça à segurança nacional, à estabilidade social e à proteção de dados sensíveis.

Em comunicado divulgado na plataforma WeChat, o ministério reconhece o papel positivo da IA, mas faz um alerta contundente para o seu uso malicioso, que pode facilitar a disseminação de desinformação e fomentar atividades perigosas. De acordo com as autoridades, ferramentas de IA capazes de gerar conteúdos manipulados — combinando algoritmos de aprendizado profundo com imagens, áudios e vídeos falsificados — podem ser exploradas por entidades estrangeiras para incitar distúrbios entre a população.

Embora a criação de conteúdo ultrarrealista tenha aplicações legítimas em setores como cinema, publicidade e jogos eletrônicos, o ministério reforça que o uso indevido dessa tecnologia pode violar direitos individuais e confundir a opinião pública.

Outra preocupação expressa é o uso de IA generativa para coletar, armazenar e eventualmente divulgar dados pessoais sensíveis, com o risco de esses dados serem utilizados por serviços de inteligência estrangeiros em ações de infiltração, sabotagem e subversão dentro do país. O comunicado também aponta o perigo dos algoritmos com viés ideológico, capazes de espalhar narrativas tendenciosas.

As autoridades chinesas reforçaram a necessidade de que a população desenvolva um senso crítico diante das informações consumidas e destacaram a importância de garantir que o uso da IA esteja em conformidade com os princípios definidos pelo governo.

Desde 2023, a China aplica regulamentações rigorosas sobre plataformas de inteligência artificial, exigindo que sigam os “valores socialistas fundamentais” e proibindo a produção de conteúdos considerados ameaçadores à segurança nacional, à unidade territorial e à estabilidade social.

Apesar da rápida expansão do setor de IA no país, com o surgimento de sistemas desenvolvidos por gigantes como Alibaba, Tencent, DeepSeek e ByteDance, persistem questionamentos sobre o funcionamento dessas tecnologias em um ambiente fortemente controlado pela censura estatal.

O Ministério da Segurança utiliza frequentemente sua conta oficial no WeChat para divulgar alertas à população, incluindo casos de espionagem e orientações para que os cidadãos estejam atentos a ofertas de emprego suspeitas, sobretudo vindas do exterior, e evitem o compartilhamento de informações sensíveis na internet.

No ano passado, o órgão chegou a conclamar a sociedade a se mobilizar para prevenir e combater o espionagem, anunciando medidas voltadas ao fortalecimento da defesa nacional diante de ameaças externas.