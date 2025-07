Nintendo divulga elenco principal de filme inspirado em 'Zelda'

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nintendo revelou, nesta quarta-feira (16), o elenco principal do live-action inspirado em Zelda, um dos jogos de videogame de maior sucesso dos anos 1990.

A atriz inglesa Bo Braganson viverá a personagem-título, enquanto o ator Benjamin Evan Ainsworth será o elfo Link. Fotos dos atores caracterizados foram publicadas no X por Shigeru Miyamoto, criador dos jogos Zelda, Mario e Donkey Kong.

"Aqui é o Miyamoto", escreveu ele na conta da Nintendo. "Estou grato em anunciar que, para o filme live-action de 'The Legend of Zelda', Zelda será interpretada por Bo Braganson-san e Link por Benjamin Evan Ainsworth-san. Estou ansioso para vê-los na telona."

O criador do jogo, que assina a produção do longa, revelou também a data de lançamento prevista: 7 de maio de 2027.

Bo Braganson tem 21 anos e é conhecida pelos papéis nas séries "Three Girls" e "The Jetty", do streaming da BBC, e "Nell, a Renegada", da Disney+. No ano passado, estrelou o filme de vampiro "Os Radleys".

Benjamin Evan Ainsworth, de apenas 16 anos, faz a voz de Pinóquio no remake de 2022 e estrela a série "A Maldição da Mansão Bly", da Netflix.

A adaptação cinematográfica de um dos jogos de maior sucesso da Nintendo está sendo dirigida por Wes Ball, de "Maze Runner: Correr ou Morrer" (2014) e "Planeta dos Macacos: O Reinado" (2024).

Leia Também: Reality de ‘Round 6’ ganha nova temporada e estreia em 4 de novembro