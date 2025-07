SpaceX deverá realizar novo voo de teste do Starship no início de agosto

© X / SpaceX

O dono da SpaceX, Elon Musk, fez uma publicação na rede social X onde indicou que o foguete Starship poderá ter um novo lançamento de teste no começo de agosto.

Em resposta a um vídeo compartilhado por um usuário do X, Musk fez uma publicação onde afirmou que haveria um novo lançamento em cerca de três semanas - criando assim uma nova janela de oportunidade para testar os sistemas do foguete com o qual a SpaceX tem o objetivo de chegar a Marte.

Vale recordar que a SpaceX não tem sido especialmente feliz no que diz respeito ao Starship, com os últimos voos de teste terem terminado em enormes explosões.

No mês passado, o Starship chegou até a explodir enquanto ainda estava na plataforma, com Musk dizendo que tinha sido apenas “um arranhão”.

O novo voo de teste do Starship deverá acontecer a partir da Starbase da empresa aeronáutica localizada no estado do Texas, nos EUA. A decolagem deverá ser transmitida através dos canais oficiais da SpaceX nas redes sociais.

Launching again in ~3 weeks — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

