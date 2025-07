Empresa de IA de Musk procura engenheiros para criarem… 'waifus'

© Getty Images

A empresa de Inteligência Artificial de Elon Musk, a xAI, anunciou esta semana uma dupla de assistentes digitais com avatares virtuais e, ao que parece, pretende continuar a investir em uma maior variedade de opções que passam por uma maior quantidade de “waifus”

O termo ‘waifu’ surge especificamente em uma vaga de emprego compartilhada pela xAI e diz respeito a uma personagem fictícia do sexo feminino com a qual o usuário possa desenvolver sentimentos românticos. O termo ‘waifu’ deriva de ‘wife’ (esposa, em inglês) e, normalmente, encontra-se mais predominantemente associada às comunidades de aficcionados por games ou animação japonesa.

A vaga de emprego em questão foi publicada pela própria xAI na rede social X com o título “Fullstack Engineer – Waifus” e indica que a empresa está à procura de “engenheiros multimídia e criadores de produto excepcionais que queiram fazer dos avatares em tempo real do Grok os melhores do mundo”.

Vale lembrar que o ‘bot’ de conversação criado pela xAI e disponível sob forma de app e para todos os usuários do X, o Grok, já conta com um assistente/avatar virtual que se enquadra nesta descrição de ‘waifu’. Chama-se Ani e tem estado entre as opções mais populares para os usuários do X, contando até com um modo em que fica em roupa íntima e dança caso lhe seja pedido.

Vale destacar que a xAI não lançará apenas avatares virtuais que representem personagens do sexo feminino. O próprio Musk anunciou recentemente o lançamento de novo um avatar virtual com roupa e cabelo preto que, de acordo com o dono da xAI, tem uma personalidade “inspirada por Edward Cullen de ‘Crepúsculo’ e Christian Grey de ‘As Cinquenta Sombras de Grey’”.

Mais tarde, Musk explicou que este novo avatar se chamará Valentine e que o nome foi inspirado no protagonista do livro ‘Stranger in a Strange Land’ da autoria de Robert A. Heinlein.

His name will be Valentine, after the protagonist in Stranger in a Strange Land, the Heinlein book where our AI name “Grok” was created.



To Grok something means to understand deeply and empathetically. https://t.co/w5ZvBzDcKa — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2025

Este livro, lançado em originalmente em 1961, conta a história de Valentine Michael Smith, um humano nascido em Marte e que, ao entrar na idade adulta, vem para a Terra onde consegue influenciar a cultura no nosso planeta. Apesar de ter ganho um Prêmio Hugo na categoria de Melhor Romance em 1962, o livro gerou na época alguma controvérsia que o levou a ser banido em escolas e bibliotecas nos EUA.

Apesar de popular entre os fãs de Elon Musk e usuários entusiasmado do X, o Grok esteve envolvido em polêmica devido a comentários antissemitas e até elogios a Adolf Hitler. Mesmo que Musk tenha culpado os usuários do X pela forma como (supostamente) haviam manipulado o Grok, a xAI chegou mesmo a ter de intervir, eliminando algumas publicações e a emitir um pedido público de desculpas.

O Grok foi atualizado recentemente mas, pouco depois, os usuários descobriram que o 'bot' de conversação recorria às publicações de Musk no X para basear as suas respostas em temas mais polêmicos. A xAI anunciou entretanto que esta situação foi corrigida e que o Grok deixou de ter como referência as publicações do dono da empresa.

Leia Também: SpaceX deverá realizar novo voo de teste do Starship no início de agosto