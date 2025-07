Astrônomos testemunham surgimento de um novo sistema solar pela 1ª vez

© Divulgação / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Nesta quinta-feira (17), um estudo publicado na revista científica Nature destaca que uma equipe de pesquisadores conseguiu identificar o momento exato em que os planetas começaram a se formar ao redor de uma estrela. Os dados foram registrados pelo telescópio ALMA no Chile e pelo Telescópio Espacial James Webb.

De acordo com a rede 'ABC News', os astrônomos observaram minerais quentes começando a se solidificar – as primeiras partículas de material formador de planetas, disseram os astrônomos. Um disco gasoso ao redor da jovem estrela representa os primeiros estágios do processo de montagem para formar um novo sistema planetário, de acordo com o artigo. Planetas e pequenos corpos como os do nosso sistema solar provavelmente se formaram pela mistura de sólidos interestelares com sólidos rochosos que se condensam a partir dos gases quentes que circundam uma estrela hospedeira jovem. No entanto, o processo específico de formação do sistema solar permanece obscuro.

[Astrônomos testemunharam o nascimento de um sistema solar além do nosso pela primeira vez]© Divulgação / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Pesquisadores dizem ter encontrado evidências de que esses minerais quentes começaram a se condensar no disco que circunda a jovem estrela, ou protoestrela, chamada HOPS-315. A protoestrela está localizada na nuvem molecular de Orion B, a cerca de 1.300 anos-luz da Terra, de acordo com o artigo, e está posicionada de forma a permitir uma visão direta de seu disco gasoso interno. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros.

O telescópio Webb, o telescópio mais potente já lançado ao espaço, foi usado para sondar a composição química do material ao redor da protoestrela, detectando materiais de silicato cristalino que são um "sinal revelador" da formação inicial de planetas, de acordo com o artigo.

A descoberta marca a primeira vez que um sistema planetário foi identificado em um estágio tão inicial. Embora astrônomos já tenham observado discos jovens contendo planetas recém-nascidos e massivos como Júpiter, ainda não foi comprovado que as primeiras partes sólidas de planetas nascentes, conhecidas como planetesimais, devem se formar em estágios mais remotos.

A descoberta abre uma janela para o passado do nosso próprio sistema solar, já que a formação do novo sistema provavelmente imita as condições que ocorreram no início do sistema planetário que abriga a Terra, disseram os astrônomos.