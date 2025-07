Rússia ameaça banir WhatsApp e diz que app deve se preparar para sair

© Shutterstock

Um deputado do comitê responsável pela regulação tecnológica na Rússia afirmou que o WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta, deve se preparar para deixar o país. Segundo ele, a plataforma pode ser incluída na “lista negra” do governo de Vladimir Putin.

“Chegou a hora de o WhatsApp se preparar para sair do mercado russo”, declarou Anton Gorelkin, de acordo com a agência Reuters.

Outro membro do comitê, Anton Nemkin, disse que o WhatsApp representa uma ameaça à segurança nacional. “A presença de um serviço como o WhatsApp no espaço digital da Rússia é, de fato, uma violação legal da segurança nacional”, afirmou Nemkin à agência estatal TASS.

O aplicativo é amplamente utilizado no país: cerca de 68% da população russa usa o WhatsApp diariamente.

A possível proibição da ferramenta está alinhada com a nova política do governo russo. No mês passado, Putin assinou uma lei que autoriza o desenvolvimento de um aplicativo de mensagens estatal, com o objetivo de reduzir a presença e influência de plataformas criptografadas, como WhatsApp e Telegram.

A Meta, dona do WhatsApp, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Vale lembrar que tanto o Facebook quanto o Instagram — também da Meta — estão proibidos na Rússia desde 2022, após a invasão à Ucrânia.