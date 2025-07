Apple processa youtuber que revelou design do iOS 26 antes do anúncio

© YouTube / fpt.

A Apple decidiu processar o youtuber Jon Prosser que, há alguns meses atrás, compartilhou vários vídeos no seu canal Front Page Tech onde revelava detalhes e imagens do iOS 26 enquanto esta versão do sistema operacional do iPhone ainda se encontrava em desenvolvimento.

Segundo o site MacRumors, o processo indica que Prosser teve a ajuda de Michael Ramacciotti, amigo de um funcionário da Apple - de nome Ethan Lipnik - e através do qual teve acesso a uma versão em desenvolvimento do iOS 26 por via de um iPhone proporcionado pela Apple. Ao que parece, Ramacciotti teve acesso a este iPhone sem o conhecimento de Lipnik.

O processo movido pela Apple alegada que Prosser e Ramacciotti tiveram acesso a “quantidades significativas de informações confidenciais e segredos comerciais da Apple que não haviam sido divulgadas publicamente”.

A Apple teria tomado conhecimento do caso em abril por via de uma fonte anônima e teria demitido Lipnik por não ter seguido as diretrizes da empresa de forma a manter o iPhone em questão devidamente protegido. Mais ainda Lipnik teria compartilhado com a Apple uma mensagem de áudio onde Ramacciotti explicava o sucedido, com a empresa adiantando também que Prosser foi o responsável pelo plano ao prometer a Ramacciotti que encontraria uma forma dele ser pago por lhe ter feito chegar estas informações.

Entretanto, Prosser já se manifestou através da rede social X onde diz que a situação não decorreu da forma como é descrita.

“Para que fique registrado: Não foi assim que a situação aconteceu comigo. Felizmente, tenho os ‘recibos’”, escreveu Prosser, compartilhando em outra publicação uma troca de mensagens que aponta para que o youtuber tenha sido abordado e não tenha sido o responsável pelo plano.

"Não se planeja acessar o celular de ninguém. Não tinha nenhuma senha. Não sabia como as informações tinham sido obtidas. Espero falar com a Apple sobre este assunto”, escreveu o youtuber.