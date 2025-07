Podcast ‘A Mulher da Casa Abandonada’ ganhará documentário

© Chico Felitti

Se não consegue ficar sem a companhia de um bom podcast é provável que já tenha ouvido falar de ‘A Mulher da Casa Abandonada’, uma série criada pelo jornalista brasileiro Chico Felitti em parceria com a Folha de S. Paulo e que se tornou fenômeno em 2022.

Se seguiu com atenção todos os desenvolvimentos sobre a estranha dona de uma mansão em ruínas localizada em um bairro de São Paulo ficará contente por saber que a Prime Video estreará um documentário sobre o caso.

A série se chamará também ‘A Mulher da Casa Abandonada’ e tem estreia prevista para o dia 15 de agosto com o lançamento dos três primeiros episódios. O documentário será dirigido por Kátia Lund (‘Cidade de Deus’ de 2002 e ‘Amar é Para os Fortes’ de 2023)

Este documentário não será uma mera recapitulação do que foi desvendado no podcast original, mas sim uma oportunidade para desvendar novos detalhes. Entre eles estão as primeiras declarações de Hilda Rosa dos Santos, a trabalhadora doméstica que, durante cerca de 20 anos, foi mantida em uma situação análoga a escravidão nos EUA.

Vale lembrar que Hilda Rosa dos Santos falou com Felitti na época em que ainda eram lançados episódios para o podcast mas, desta vez, vítima consentiu para que a participação fosse gravada.

Pode ver acima o primeiro trailer do documentário de ‘A Mulher da Casa Abandonada’ da Prime Video.