DuckDuckGo lança filtro para ocultar imagens geradas por IA

O motor de busca DuckDuckGo, conhecido por priorizar a privacidade dos usuários, anunciou nesta semana uma nova funcionalidade que permite ocultar imagens geradas por Inteligência Artificial (IA) dos resultados de pesquisa. A medida visa oferecer maior controle aos internautas sobre o tipo de conteúdo visual exibido, em meio ao aumento do uso de imagens sintéticas que podem contribuir para a desinformação.

Em publicação nas redes sociais, a empresa destacou que sua abordagem em relação à IA é pautada nos princípios de ser “privada, útil e opcional”. “Nosso objetivo é ajudar você a encontrar o que procura. Cabe a você decidir o quanto de Inteligência Artificial quer na sua vida – isso, se quiser algum”, escreveu o perfil oficial do DuckDuckGo no X (antigo Twitter).

A nova opção está disponível na aba de imagens do buscador e pode ser ativada por meio de um menu suspenso com as alternativas: “mostrar imagens de IA” ou “esconder imagens de IA”.

Segundo a empresa, o filtro atua bloqueando conteúdos provenientes de sites e blogs reconhecidos por compartilharem imagens geradas por IA, com base em listas manuais de código aberto. Apesar de admitir que o bloqueio pode não ser totalmente eficaz, o DuckDuckGo afirma que a funcionalidade representa um passo importante para reduzir a exposição a conteúdos artificiais, especialmente em um cenário onde a autenticidade das imagens é cada vez mais questionada.



