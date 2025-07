WhatsApp testa IA para resumir até cinco conversas de uma vez

© Getty Images

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que promete facilitar ainda mais a vida dos usuários: o Quick Recap, ferramenta que utiliza inteligência artificial para gerar resumos automáticos de até cinco conversas simultâneas. A novidade expande a proposta do Message Summaries, lançado há cerca de um mês, que oferecia resumos de mensagens não lidas, mas limitado a apenas uma conversa por vez.

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, o Quick Recap foi identificado na versão beta do aplicativo para Android. A função deverá aparecer na tela inicial do WhatsApp, acessível após o usuário selecionar as conversas desejadas e clicar no ícone de três pontos no canto superior direito.

Assim como o recurso anterior, a expectativa é que o Quick Recap seja lançado inicialmente apenas nos Estados Unidos e com suporte exclusivo ao idioma inglês. Ainda não há previsão oficial de lançamento global.

A funcionalidade integra o pacote de ferramentas baseadas na Meta AI, a inteligência artificial da empresa responsável pelo WhatsApp, e reforça o movimento da plataforma em direção à automação de tarefas e melhoria da experiência do usuário.