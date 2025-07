O iOS 26 pode ser lançado para o iPhone já esta semana

© Getty Images

A Apple apresentou em junho, durante a conferência anual WWDC, o iOS 26 — próxima grande atualização do sistema operacional do iPhone. Desde então, a nova versão tem sido testada por desenvolvedores ao redor do mundo.

Agora, os usuários comuns também estão perto de experimentar as novidades, incluindo o visual renovado com o design chamado Liquid Glass. Segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a versão beta pública do iOS 26 deve ser liberada ainda esta semana.

Na newsletter Power On, Gurman afirmou que "todos os sinais indicam" o início da fase beta pública nos próximos dias. Já em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), ele foi ainda mais específico e apontou o dia 23 de julho, quarta-feira, como provável data de lançamento.

A versão final e estável do iOS 26, no entanto, só deve chegar oficialmente no outono do hemisfério norte, junto ao lançamento da nova geração de iPhones — a linha iPhone 17.

Vale lembrar que o iOS 26 também esteve no centro de uma polêmica recente: a Apple entrou com um processo judicial contra um youtuber acusado de vazar, antecipadamente, o visual da atualização e imagens do design Liquid Glass.