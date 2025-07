WhatsApp para Windows deixará de ser app nativo e vira versão web

© Shutterstock

A Meta deve aposentar em breve a versão nativa do WhatsApp para Windows e substituí-la por uma Progressive Web App (PWA), segundo informações do site The Verge. A mudança já foi observada por usuários da versão beta mais recente do aplicativo (2.2569.0.0).

Com essa alteração, o WhatsApp deixará de utilizar a Plataforma Universal do Windows (UWP) e passará a rodar como uma aplicação web progressiva. Embora a interface permaneça similar, espera-se um impacto técnico importante: o consumo de memória RAM pode aumentar.

A principal justificativa para a transição seria a ampliação de funcionalidades no WhatsApp para PC. A Meta pretende disponibilizar recursos já presentes na versão mobile, como Canais, Comunidades e os populares Estados — funcionalidades que até agora não estavam acessíveis no desktop.

Ainda não há previsão oficial de quando as mudanças serão implementadas para todos os usuários.