Trump amplia projeto espacial e ameaça hegemonia da SpaceX

O governo Trump está ampliando a busca por parceiros para o projeto Golden Dome, um novo sistema de defesa antimísseis baseado no espaço. Segundo a Reuters, a iniciativa passou a atrair empresas como o Project Kuiper, da Amazon, além de grandes contratadas do setor de defesa, num momento em que a relação entre Trump e Elon Musk se deteriora, colocando em risco o domínio da SpaceX no programa.

Inspirado no Domo de Ferro de Israel, o Golden Dome será mais robusto e complexo, com várias camadas de proteção e uma vasta rede de satélites em órbita. Embora a SpaceX continue favorita para cuidar dos lançamentos, fontes disseram à Reuters que o governo já vinha buscando alternativas antes mesmo do rompimento público entre Trump e Musk, ocorrido em 5 de junho, por receio de depender demais de um único fornecedor.

O Project Kuiper, que lançou apenas 78 dos 3 mil satélites planejados, foi procurado pelo Pentágono. Em janeiro, Jeff Bezos afirmou à Reuters que o projeto tem fins comerciais, mas admitiu que poderá ser usado para fins militares.

Além da Amazon, gigantes do setor como Northrop Grumman, Lockheed Martin e L3Harris também estão em negociações. A Lockheed declarou estar pronta para apoiar a missão, enquanto a Northrop desenvolve um sistema de interceptação em órbita. Segundo executivos ouvidos pela Reuters, há um interesse crescente em tecnologias de rastreamento de mísseis.

O programa, que tem orçamento previsto de US$ 175 bilhões (cerca de R$ 962,5 bilhões), foi lançado por Trump logo na primeira semana de seu segundo mandato, com ordens para avançar rapidamente. O general Michael Guetlein, recém-nomeado para chefiar a iniciativa, terá quatro meses para apresentar um plano completo de implementação.

A participação de plataformas comerciais como o Kuiper, no entanto, levanta preocupações sobre cibersegurança. A própria Starlink já foi alvo de interferências, e Musk afirmou no ano passado que a SpaceX tem investido fortemente para conter ataques russos.