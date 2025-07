Quase 12 anos após lançamento, 'GTA V' chega a mais dois países

© Rockstar Games

O mundo dos games está pacientemente à espera de 26 de maio de 2026, o dia em que será oficialmente lançado o muito aguardado ‘GTA VI’. No entanto, há pessoas em determinados países que ainda estão recebendo o antecessor - ‘GTA V’, lançado em setembro de 2013.

Segundo o site IGN, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos decidiram, quase 12 anos depois, aprovar o lançamento de ‘GTA V’ nos seus territórios. Os motivos prendem-se com algumas temáticas presentes no jogo com violência, sexo e uso de drogas, resultando assim em uma proibição de venda que tem sido contornada por jogadores locais. Além de terem a opção de importar as suas cópias de ‘GTA V’, os jogadores também conseguiram recorrer a contas na PlayStation Network ligadas a outros países.

A aprovação de ‘GTA V’ para venda nestes dois países aconteceu graças a uma nova classificação indicativa de idade para maiores de 21 anos, a qual também deverá passar a ser usada de forma a acelerar a chegada de ‘GTA VI’ a estes dois mercados.

Vale lembrar que ‘GTA V’ continua sendo um dos jogos mais populares de todos os tempos e, de acordo com o site Statista, foram vendidas até maio de 2025 mais de 215 milhões de cópias do jogo.