Nova função do WhatsApp ajuda a lembrar mensagens sem resposta

© Shutterstock

Usuários que mantêm várias conversas ao mesmo tempo no WhatsApp — com familiares, amigos, colegas de trabalho e múltiplos grupos — já devem ter passado pela situação de ler uma mensagem e esquecer de responder. Pensando nisso, a plataforma está testando uma nova funcionalidade que promete ajudar a evitar esse tipo de esquecimento.

Segundo informações do site especializado WABetaInfo, a versão beta mais recente do WhatsApp para Android inclui um recurso que permite criar lembretes personalizados para mensagens já lidas. A novidade está em fase de testes e ainda não tem previsão de lançamento oficial.

O funcionamento é simples: ao abrir uma conversa, o usuário poderá tocar no ícone de três pontos no canto superior direito da tela e selecionar a opção "Lembrar-me". Em seguida, será possível agendar o horário do lembrete com opções pré-definidas (2, 8 ou 24 horas) ou escolher um período personalizado. Quando o tempo definido for atingido, o aplicativo enviará uma notificação lembrando que aquela mensagem ainda não foi respondida.

Além dessa ferramenta, o WhatsApp também está desenvolvendo um novo sistema de notificações para mensagens não lidas de contatos frequentes. A funcionalidade tem como objetivo alertar os usuários sobre mensagens pendentes de pessoas com quem mais interagem — útil especialmente em cenários de grande volume de conversas.

Usuários que mantêm várias conversas ao mesmo tempo no WhatsApp — com familiares, amigos, colegas de trabalho e múltiplos grupos — já devem ter passado pela situação de ler uma mensagem e esquecer de responder. Pensando nisso, a plataforma está testando uma nova funcionalidade que promete ajudar a evitar esse tipo de esquecimento.

Segundo informações do site especializado WABetaInfo, a versão beta mais recente do WhatsApp para Android inclui um recurso que permite criar lembretes personalizados para mensagens já lidas. A novidade está em fase de testes e ainda não tem previsão de lançamento oficial.

O funcionamento é simples: ao abrir uma conversa, o usuário poderá tocar no ícone de três pontos no canto superior direito da tela e selecionar a opção "Lembrar-me". Em seguida, será possível agendar o horário do lembrete com opções pré-definidas (2, 8 ou 24 horas) ou escolher um período personalizado. Quando o tempo definido for atingido, o aplicativo enviará uma notificação lembrando que aquela mensagem ainda não foi respondida.

Além dessa ferramenta, o WhatsApp também está desenvolvendo um novo sistema de notificações para mensagens não lidas de contatos frequentes. A funcionalidade tem como objetivo alertar os usuários sobre mensagens pendentes de pessoas com quem mais interagem — útil especialmente em cenários de grande volume de conversas.

© WABetaInfo

Ainda não há informações sobre quando os novos recursos estarão disponíveis na versão beta para iOS nem sobre o lançamento oficial para todos os usuários. No entanto, o fato de estarem em fase avançada de testes indica que as novidades podem chegar em breve.