Kindle de tela colorida chega ao Brasil com preço de quase três Kindles

© Divulgação / Amazon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove meses depois do lançamento do Kindle Colorsoft nos Estados Unidos, a Amazon começa a vender, no Brasil, a primeira versão de seu ereader com tela colorida nesta quinta-feira (24) por preços entre R$ 1.499 e R$ 1.649. Os valores quase dariam para comprar três unidades do Kindle 16 GB, vendido a R$ 584.

Para conferir tela colorida ao Kindle, a Amazon adicionou um filtro de óxido com comprimento de onda ajustável ao led branco com desenhos em tinta eletrônica (e-ink) preta. Assim, entrega imagens com cores sem o brilho excessivo dos smartphones.

Aos acessarem suas contas no modelo Colorsoft, os usuários do Kindle verão os livros que já compraram com capas, fotos e ilustrações coloridas, um pedido antigo dos clientes à Amazon. A versão Colorsoft já está à venda à pronta entrega no site da companhia.

Com o produto, o gigante do ecommerce também busca os leitores de quadrinhos e de guia de viagem, de acordo com Jacques Benain, superintendente de dispositivos da companhia no Brasil.

Outro diferencial do leitor de tela colorida é a possibilidade de grifar em azul, laranja e amarelo. Na seção de trechos destacados, os textos sublinhados ficam separados por cor, permitindo mais personalização nas anotações.

Embora tenha a bateria e a performance marginalmente pior do que o modelo mais recente do Kindle Paperwhite (vendido por R$ 854), a tinta eletrônica do aparelho permite zoom em mapas e fotos sem pixelizar as imagens. A técnica sacrifica a velocidade de atualização dos quadros para garantir mais contraste e menos estresse na visualização -um vídeo, por exemplo, perderia sentido no display.

A temperatura das cores do display também é ajustável nas configurações, abaixo da barra de ajuste de brilho.

Nos primeiros meses de venda do Kindle Colorsoft nos Estados Unidos, alguns aparelhos apresentaram uma faixa amarelada na parte inferior da tela, gerando uma onda de reclamações no site da empresa. O problema foi corrigido, de acordo com a Amazon.

O lançamento no Brasil do Kindle Colorsoft ocorre simultaneamente ao anúncio global de uma versão de 16 gigabytes do aparelho, que até então só era vendido com 32 GB de armazenamento.

No Brasil, o Kindle Colorsoft de 16 GB custará R$ 1.499, com frete grátis para assinantes do Amazon Prime. O Kindle Colorsoft Signature Edition, com o dobro de armazenamento e compatibilidade com carregamento sem fio, sairá por R$ 1.649.

Embora os arquivos com imagens coloridos sejam um pouco maiores do que os restritos ao preto e branco, a superintendente de produtos da Amazon no Brasil, Danielle Casotti, diz que o espaço de armazenamento sobra mesmo na versão de 16 GB. Os livros digitais costumam ter entre 1 megabyte e 5 megabytes, sendo que os ebooks com mais imagens são maiores.

As pessoas que estiverem comprando o primeiro Kindle recebem de brinde três meses de assinatura de Amazon Music e Audible, o streaming de audiobooks da Amazon, além de dois meses de Kindle Unlimited, uma coleção de livros por assinatura.

Os dispositivos estão disponíveis apenas nas cores preta, para a versão básica, e preta metalizada, para a signature edition.

A bateria do aparelho dura oito semanas, considerando um tempo de leitura de 30 minutos por dia com nível de luz 13, diz o gigante do ecommerce. O aparelho também é resistente à água, resistindo a uma imersão de dois metros por até 60 segundos.

A Amazon não tem previsão para trazer ao Brasil o Kindle Scribe, versão do leitor digital em que é possível fazer anotações com uma caneta.



