Samsung lança dobráveis Flip7 e Fold7, mais finos e com tela maior, por até R$ 14.599

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Samsung lançou nesta quinta-feira (24) no Brasil seus novos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, que trazem mudanças na estrutura e melhorias na bateria com preços de R$ 6.699 a quase R$ 15 mil. Os celulares começam a ser entregues no país a partir do dia 9 de agosto.

Nesta geração, o Fold7, que dobra na horizontal e é voltado para produtividade e entretenimento, ficou maior e mais fino. Aberto, o celular agora se transforma em uma tela de 8 polegadas, contra 7,6 polegadas no Flip6. Já sua espessura saiu de 5,6 mm para 4,2 mm, menos do que duas moedas de R$ 0,25 juntas.

A câmera principal do smartphone saiu dos 50 MP da versão do ano passado para um sensor equivalente ao do Galaxy S25 Ultra, modelo mais completo da marca, de 200 MP. Mesmo com os avanços, o peso foi reduzido em 24 gramas, para 215 gramas.

As melhorias resultam no modelo mais caro da marca, de R$ 14.599 na versão com 1 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. Nos Estados Unidos, onde o produto foi lançado no início deste mês, ele sai por US$ 2.000 (cerca de R$ 11 mil). O modelo do ano passado pode ser encontrado por menos de R$ 10 mil em varejistas.

Já o Flip7, que dobra na vertical e rivaliza com o Razr da Motorola, recebeu uma tela externa maior de 4,1 polegadas, contra 3,4 polegadas no Flip6, e uma melhoria expressiva na bateria. O modelo saiu da duração de 23 horas de reprodução de vídeos para 31 horas, segundo a empresa, mesmo patamar do Galaxy S25 Ultra.

Aberto, a espessura do celular saiu de 6,9 mm para 6,5 mm. Não houve mudanças expressivas no conjunto de câmeras. O modelo custa a partir de R$ 8.199 na versão com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM. Já a versão mais econômica e com menos recursos Flip 7 FE sai por R$ 6.699.

Em relação a processamento, o Fold7 ficou com o chip Snapdragon 8 Elite para Galaxy, um dos principais da Qualcomm, enquanto o Flip7 recebeu o Exynos 2500 da própria Samsung. Ambos também receberam reforço de durabilidade nas dobradiças.

Os dois modelos também contam com recursos de inteligência artificial do Google e do sistema operacional da Samsung, o One UI, como a função de circular para pesquisar, redução de ruído em chamadas e remoção de objetos indesejados em fotos.

Modelos cada vez mais finos já são uma tendência do mercado. Em maio, a marca sul-coreana lançou o Samsung Galaxy S25 Edge, versão slim da linha principal, por R$ 8.799. A Apple deve lançar neste trimestre um equivalente que pode se chamar iPhone 17 Air, segundo a Bloomberg.

No ramo dos dobráveis, as chinesas Honor e Huawei apresentaram neste ano no mercado nacional, respectivamente, o Magic V3 (de 4,4 mm) e o Mate X6 (de 4,6 mm), que concorrem com o novo Fold7 da Samsung.

Apesar do aumento das opções, o segmento vive um momento de incerteza. Segundo relatório da empresa de pesquisa Counterpoint, o mercado de dobráveis deve ter sua primeira retração em 2025 depois de dois anos de crescimento estável entre 3% e 4%.

A expectativa para 2026, no entanto, é que uma eventual entrada da Apple e a expansão dos modelos do tipo "flip" garantam uma recuperação robusta.

O Samsung Galaxy Z Fold7 estará disponível nas cores preto, azul, cinza e verde; o Flip7, em preto, azul e verde; e o Flip7 FE, em preto e branco.

A marca também lançou no país a nova geração do relógio inteligente Galaxy Watch, com novas funções de monitoramento cardíaco e do sono e melhorias nas telas. Os modelos Watch8, Watch8 Classic e Watch8 Ultra custam, respectivamente, R$ 2.999, R$ 4.499 e R$ 4.999.