WhatsApp apresenta instabilidade nesta quinta (24)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo WhatsApp apresentou instabilidades nesta quarta-feira (24). No site Downdetector, voltado para monitoramento de sites que ficaram fora do ar, houve um pico de reclamações por volta das 14h30, com mais de 3.000 notificações.

Também houve um aumento de reclamações nos Estados Unidos e em países da Europa e da América Latina, indicando que o problema pode ter sido global. Já por volta das 15h, as ocorrências caíram para abaixo de 1.000.

Em publicações nas redes sociais, usuários relataram que o aplicativo não enviou nem recebeu mensagens durante alguns minutos. O problema também foi observado em testes realizados pela reportagem.

Procurado, o WhatsApp ainda não comentou.