OpenAI deve lançar próxima geração do ChatGPT em agosto

O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, compartilhou uma publicação na respectiva página na rede social X onde indicava que a empresa está próxima de lançar a próxima geração do modelo de Inteligência Artificial do ChatGPT - o muito esperado GPT-5.

Agora, destaca o jornalista Tom Warren do site The Verge que, de acordo com fontes próximas da OpenAI, a empresa de Inteligência Artificial tem planos para lançar o GPT-5 no próximo mês de agosto. Warren afirma também que a OpenAI pretende unificar a série GPT e a série do modelo de Inteligência Artificial, optando por lançar variantes Nano e Mini.

Teremos de aguardar pelo próximo mês para sabermos se estas informações se confirmam mas, na publicação onde Altman referiu que o GPT-5 seria lançado “em breve”, o líder da OpenAI reforçou a necessidade de “estabelecer expectativas precisas”.

“Este é um modelo experimental que incorpora novas técnicas de pesquisa que serão usadas em futuros modelos”, escreveu Altman. “Achamos que vão adorar o GPT-5, mas não planejamos lançar um modelo com o nível de medalha de ouro da Olimpíada Internacional de Matemática por muitos meses”.

we achieved gold medal level performance on the 2025 IMO competition with a general-purpose reasoning system! to emphasize, this is an LLM doing math and not a specific formal math system; it is part of our main push towards general intelligence.



