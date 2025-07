Starlink sofre 'apagão' e deixa exército ucraniano sem comunicações

© Shutterstock

Nesta quinta-feira (24), os usuários da Starlink tiveram um apagão no serviço de Internet por satélite, com a página oficial no X, do serviço da SpaceX de Elon Musk, relatando os problemas de conexão durante a noite.

“Neste momento a Starlink tem a rede indisponível e estamos implementando ativamente uma solução”, pode ler-se na publicação partilhada no X. “Agradecemos a paciência e compartilharmos uma atualização assim que o problema for resolvido”.

O apagão não impactou somente clientes privados da Starlink e também afetou o exército ucraniano que depende do serviço para comunicar. O The Kyiv Independent diz que, com base em uma mensagem compartilhada no serviço de mensagens Telegram, o serviço de Internet esteve ‘offline’ durante cerca de 150 minutos e que foi “o maior período durante a guerra” em que a Starlink esteve indisponível.

Pouco depois da primeira mensagem da Starlink, o vice-presidente de engenharia Michael Nicolls fez uma publicação na respectiva página onde afirmou que havia recuperado “quase totalmente” o sinal, notando que o apagão aconteceu por uma “uma falha dos principais serviços do software interno que operam a rede central da Starlink”.

“Pedimos desculpa pela disrupção temporária do nosso serviço”, escreveu Nicolls. “Estamos profundamente comprometidos em providenciar uma rede altamente fiável, vamos resolver completamente a causa [do apagão] e garantir que não acontece novamente”.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2025

Efetivamente, durante a madrugada a Starlink fez uma nova publicação no X onde indicava que o serviço foi completamente restaurado. “O problema com a rede foi resolvido e o serviço foi restaurado”, pode ler-se na publicação. “Compreendemos quão importante é a conectividade e pedimos desculpa pela disrupção”.

Vale lembrar que, apesar deste ‘apagão’, problemas de conexão com a Starlink como o que foi verificado esta semana continuam a ser raros no serviço da SpaceX. Conta o site The Verge que este tipo de apagões só foram registados em 2022 e 2023, com este tendo sido o primeiro de 2025.