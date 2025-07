Membro do governo de Trump renova ameaças de banir TikTok nos EUA

© Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em junho que havia sido encontrado um comprador para o TikTok, de forma a permitir que o aplicativo de vídeos continuasse operando em território norte-americano.

Apesar de não revelar a identidade do comprador, Trump adiantou que se tratava de um grupo de “pessoas muito ricas” e que mais informações seriam divulgadas em até duas semanas. Agora, quase um mês após essas declarações, não apenas continuamos sem saber quem tem a intenção de comprar o TikTok, como também foram renovadas as ameaças de que o app pode ser banido nos EUA.

Em entrevista à CNBC, o secretário de Comércio do governo Trump, Howard Lutnick, afirmou que, caso a China não aprove o negócio, o governo dos EUA está disposto a seguir em frente com a decisão de banir o TikTok.

Mais do que apenas a compra do TikTok, Lutnick destacou que o governo chinês também precisa estar disposto a abrir mão do algoritmo do aplicativo.

“A China pode ficar com uma pequena parte ou a ByteDance, atual dona [do TikTok], pode manter essa pequena parte”, explicou Lutnick. “Mas, basicamente, os americanos terão o controle. Os americanos vão deter a tecnologia e controlar o algoritmo”.

Com essas declarações, Lutnick deixa claro que os EUA não estão dispostos a abrir mão do algoritmo do TikTok — considerado por muitos como o principal fator por trás do sucesso e da popularidade do app.

“Se o acordo for aprovado pelos chineses, ótimo. Mas, se não for, o TikTok será encerrado. Essas decisões serão tomadas em breve, então vamos ver qual será a posição dos chineses. Neste momento, o acordo está nas mãos deles”, afirmou Lutnick.

Desde que assumiu a presidência dos EUA, Trump vem estendendo o prazo para a venda do TikTok. A primeira prorrogação foi a primeira decisão tomada por ele após a posse, em 20 de janeiro. Desde então, a decisão de banir o TikTok já foi tomada no dia 4 de abril e, novamente, no dia 19 de junho.

O prazo atual está estabelecido para o dia 17 de setembro. Até lá, teremos que aguardar para saber se o TikTok terá direito a uma nova prorrogação até que se chegue a um acordo com o governo chinês ou se o aplicativo será banido.

