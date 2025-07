Líder de IA da Google diz que Meta está "atrasada"

© Getty Images

A Meta chamou atenção nas últimas semanas por contratar pesquisadores e especialistas em Inteligência Artificial de algumas de suas principais concorrentes, como é o caso da OpenAI e da Apple.

Agora, o CEO da divisão DeepMind do Google, Demis Hassabis, afirmou no episódio mais recente do podcast de Lex Fridman que essa estratégia da Meta se deve ao fato de a empresa estar tentando recuperar o tempo perdido.

“Neste momento, a Meta não está na linha de frente. Talvez consigam voltar a estar lá”, observou Hassabis. “Provavelmente o que eles estão fazendo é algo racional, partindo do ponto de vista de que estão atrasados e precisam agir.”

O responsável pela DeepMind também destacou que, apesar dessas propostas da Meta, muitos especialistas em Inteligência Artificial estão mais preocupados em desenvolver a tecnologia de forma segura e responsável.

“Existem coisas mais importantes do que dinheiro”, afirmou Hassabis. “É claro que é preciso pagar às pessoas seus salários de mercado e tudo mais — isso continua aumentando.”

