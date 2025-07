Lua e Marte brilham juntos no céu nesta segunda; saiba como observar

© Getty- Imagem ilustrativa

Nesta segunda-feira (28), um espetáculo celeste iluminará o céu brasileiro: a Lua estará em conjunção com Marte, formando um cenário deslumbrante após o pôr do sol. O planeta vermelho aparecerá como um ponto luminoso de tonalidade alaranjada ao lado do nosso satélite natural.

Como e quando observar

Melhor horário: Até 20h30 em cidades (devido à poluição luminosa) e até 21h em áreas rurais.

Dica: Basta olhar para a Lua — Marte estará bem próximo, visível sem equipamentos.

Aproveite mais: Binóculos ou telescópios permitirão ver os dois astros no mesmo campo de visão.

Bônus: A Luz Cinérea

Parte escura da lua exibirá um brilho suave, conhecido como Luz Cinérea — fenômeno causado pela reflexão da luz solar na Terra.

Outros Eventos Astronômicos em 2025

Conjunções Planetárias

2 de janeiro: Lua, Vênus e Saturno (oeste).

5 de março: Vênus e Mercúrio (pôr do sol).

12 de agosto: Vênus e Júpiter (antes do amanhecer).

23 de outubro: Lua, Marte e Mercúrio (leste).

Chuvas de Meteoros

Perseidas (12/08): Até 150 meteoros/hora.

Geminídeas (14/12): 120 meteoros/hora.

Eta Aquáridas (05/05): 40 meteoros/hora.