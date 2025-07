Chuvas de meteoros iluminam o céu nesta semana; saiba como observar

© Reprodução CNet - imagem ilustrativa

Duas chuvas de meteoros devem atingir o pico de atividade nesta semana e poderão ser observadas a olho nu em diversas regiões do Brasil, desde que o céu esteja limpo e livre da poluição luminosa. Os eventos astronômicos envolvem as chuvas Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas do Sul, que estarão mais intensas entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada de quinta-feira (31).

De acordo com o Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Alpha Capricornídeos poderá ser vista com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Seu pico ocorre entre a meia-noite e o amanhecer, com uma taxa de aproximadamente cinco meteoros por hora, a uma velocidade média de 23 km/s. Embora o número seja considerado baixo, essa chuva costuma produzir meteoros muito brilhantes, semelhantes a bolas de fogo.

O evento teve início no último dia 3 de julho e deve seguir até 15 de agosto, com intensidade reduzida fora do pico.

Já a Delta Aquáridas do Sul, com origem no cometa 96P/Machholz, apresenta maior atividade. O auge acontece na mesma madrugada, com uma média entre 15 e 25 meteoros por hora e velocidade estimada em 41 km/s. A chuva começou no dia 12 de julho e segue até 23 de agosto.

Onde e como observar

Especialistas recomendam buscar locais afastados da iluminação urbana e com boa visibilidade do céu. Embora os meteoros possam surgir em qualquer direção, as melhores chances de observação estão voltadas para as constelações de Capricórnio (Alpha Capricornídeos) e Aquário (Delta Aquáridas do Sul).

“O ideal é deitar e observar o céu a partir da meia-noite. Os meteoros podem surgir em qualquer parte, mas focar nas regiões onde estão as constelações aumenta as chances de visualização”, explica o Observatório Nacional.

Entenda o fenômeno

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra cruza a órbita de cometas ou asteroides, fazendo com que fragmentos espaciais entrem na atmosfera. Ao interagirem com o ar, esses fragmentos se incendeiam, formando rastros luminosos no céu — popularmente conhecidos como estrelas cadentes. Quando muitos meteoros surgem em sequência, o fenômeno é classificado como uma chuva de meteoros, com origem aparente em um mesmo ponto do céu, o chamado radiante.