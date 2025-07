As senhas mais usadas por país — e a campeã no Brasil

© Getty Images

Vivemos em um mundo virtual e, embora as senhas biométricas estejam lentamente substituindo as digitadas, todos nós ainda usamos senhas digitadas. Existem várias recomendações quando se trata de criar senhas fortes, incluindo o número e o tipo de caracteres usados, mas milhões de pessoas ainda usam algumas das senhas mais básicas que existem, o que as expõe ao risco de serem hackeadas.

A empresa de segurança cibernética e gerenciadora de senhas NordPass, em colaboração com a NordStellar, analisou os hábitos de escolhas de senha ao redor do mundo para 2024. No total, um banco de dados de 2,5 TB foi extraído de várias fontes disponíveis publicamente e analisados. Aqui estão os resultados para 30 países. Clique a seguir na galeria e descubra se você usa uma senha fraca ou manjada.