Precisa de limpar a TV? Estes são os 5 sinais que deve estar atento

© Shutterstock

Independentemente da marca e modelo, a compra de uma televisão representa sempre um investimento significativo e, dessa forma, convém que tenha a manutenção devida para assegurar a longevidade do equipamento.

Isso significa que, enquanto usuário, deve limpar com frequência a sua televisão e estar atento aos sinais para que a mantenha no melhor estado possível - algo que também vai influenciar positivamente a sua experiência no que diz respeito à qualidade audiovisual dos conteúdos que desfruta através da televisão.

O site TechTudo fez uma lista dos cinco sinais a que deve estar atento e que são indicadores de que precisa fazer uma limpeza profunda à sua televisão.

Abaixo pode encontrar não só estes sinais, assim como dicas sobre como limpar eficazmente (e de forma segura) a sua televisão:





Manchas na tela

Pode acontecer que, por via de algum encosto acidental ou indesejado, a tela ficar com manchas de gordura que (eventualmente) ficam evidentes enquanto estiver a ver filmes ou séries na televisão.

Se reparar nisso, aconselhamos que opte por um pano umedecido com água destilada e faça movimentos circulares nas áreas afetadas. Não se esqueça de, posteriormente, secar com um pano de microfibras.



Som abafado

Se o som que sai da sua televisão não estiver tão claro como outrora, é provável que as saídas de áudio estejam obstruídas por detritos ou pó. Nesse caso, sugerimos um pano de microfibra para limpar e, em regiões mais difíceis de alcançar, opte por um cotonete de forma a garantir que estas saídas estão devidamente limpas.



Ventilação obstruída

Tal como acontece com as saídas de áudio, as áreas criadas para ventilar o interior da televisão podem também ficar obstruídas e, nesse caso, podem verificar-se situações em que a televisão se desliga de forma inesperada.

Isto pode acontecer quando há um sobreaquecimento do equipamento e, dado que as áreas da ventilação ficam obstruídas, poderá haver dificuldades na autorregulação da temperatura interna.

Aconselhamos que opte por remover impurezas à superfície com um pano de flanela e, caso o problema persiste, aplique (gentilmente) uma dose de ar comprimido.



Conexões instáveis

Se estiver a televisão com a parte traseira posicionada contra uma parede é provável que esteja mais sujeita ao acúmulo de poeiras e, nesse caso, as conexões HDMI e de antena possam acumular poeiras e detritos. Aconselhamos assim que limpe de forma cuidadosa (com cotonetes) estas conexões de forma a não ficar com conexões instáveis aos seus aparelhos.



Controle sujo

O controle da TV é, sem sombra de dúvida, o elemento com que interage mais frequentemente e, dessa forma, é inevitável que esteja mais sujeito a gordura e venha a acumular sujeiras.

Para limpar o controle deverá começar por remover as pilhas e, uma vez removidas, opte por um pano de microfibra umedecido com álcool de secagem rápida próprio para equipamentos eletrônicos. Desta forma, não correrá o risco de remover os símbolos dos botões. Recomendamos ainda o uso de cotonetes para áreas mais difíceis de alcançar.