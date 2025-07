“Caminho dourado”: astronauta revela foto impressionante da Terra à noite

O astronauta norte-americano Don Pettit, de 70 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao divulgar uma nova fotografia feita durante uma de suas missões na Estação Espacial Internacional (ISS). Conhecido por seu olhar artístico sobre o espaço, Pettit é uma das principais referências quando se trata de registros fotográficos feitos fora da Terra.

A imagem, publicada em seu perfil na rede social X (antigo Twitter), mostra o que ele descreve como um "caminho dourado" iluminado pelas luzes noturnas das cidades. O efeito foi obtido graças à exposição prolongada da câmera em meio à velocidade orbital da ISS. “Luzes da cidade à noite, riscadas por velocidades orbitais com exposição prolongada, criam um caminho dourado visto apenas do espaço”, escreveu o astronauta na legenda.

A fotografia foi feita durante sua última missão, que ocorreu entre setembro de 2024 e abril de 2025. Desde seu retorno, Pettit tem divulgado registros inéditos de seu acervo pessoal que não conseguiu compartilhar enquanto ainda estava em órbita.

Veterano da NASA, Don Pettit participou de quatro missões espaciais desde sua estreia em 2002. Apesar da idade, ele não descarta a possibilidade de voltar ao espaço em futuras missões.

City lights at night, streaked by orbital speeds with time exposure, create a golden path seen only from space. pic.twitter.com/z0KCfz0kBm