Falha grave na IA da Apple expõe dados sensíveis, diz Microsoft

© Reuters

A Microsoft divulgou nesta quarta-feira (31) um alerta sobre uma falha de segurança classificada como crítica no sistema Apple Intelligence, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela Apple. A vulnerabilidade foi encontrada no macOS, sistema operacional usado nos computadores da marca.

Segundo publicação no blog oficial da Microsoft, a falha pode ser explorada por hackers para acessar informações pessoais e sensíveis dos usuários. O problema está relacionado a um erro nos mecanismos conhecidos como Transparency, Consent, and Control (TCC), projetados para restringir o acesso de aplicativos a dados privados no macOS.

“As implicações desta vulnerabilidade são mais severas devido à capacidade de extrair informações sensíveis armazenadas em cache pela Apple Intelligence, como dados de geolocalização, metadados de fotos e vídeos, histórico de buscas, preferências do usuário, e até informações de reconhecimento facial”, explicou a Microsoft.

A empresa de Redmond também ressaltou que o risco é ainda maior quando há integração com contas iCloud. Isso porque, caso um invasor obtenha acesso físico a um dispositivo com o macOS, ele pode explorar a falha para acessar dados armazenados remotamente em outros aparelhos conectados à mesma conta Apple.

A boa notícia é que a Apple corrigiu a falha em março de 2025, com o lançamento da atualização para o macOS Sequoia 15.4. A Microsoft recomendou que todos os usuários garantam que seus sistemas estejam atualizados com a versão mais recente.