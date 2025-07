Raio recorde de 829 km nos EUA é o mais longo já registrado, diz WMO

© Getty

Um raio de 829 quilômetros de extensão atravessou os céus das Grandes Planícies dos Estados Unidos, tornando-se o mais longo já registrado no planeta. A informação foi confirmada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e repercutida pelo jornal britânico The Guardian, que classificou o fenômeno como um marco para os estudos atmosféricos.

O evento ocorreu em 22 de outubro de 2017, entre o leste do Texas e a região de Kansas City, no Missouri — distância similar à que separa Paris e Veneza. Até então, o recorde pertencia a outro raio registrado em 2020, com 768 km de extensão.

A medição só foi possível graças à tecnologia de satélites geoestacionários, como o modelo GOES, operado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). Antes disso, sensores terrestres ofereciam dados com menor alcance e precisão.

[Legenda]© Sociedade Meteorológica Americana

“O raio extremo desafia a capacidade prática de observação”, afirmou ao jornal britânico o pesquisador Michael J. Peterson, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, que liderou o estudo.

Além da distância, os satélites também registraram a mais longa descarga elétrica já documentada: 17,1 segundos, durante uma tempestade em junho de 2020, entre Uruguai e norte da Argentina.

O relator da OMM sobre extremos climáticos, professor Randall Cerveny, ressaltou os riscos do fenômeno: "Relâmpagos podem alcançar áreas muito distantes do centro da tempestade, o que exige atenção redobrada da população". A recomendação é buscar abrigo seguro diante da iminência de raios.

Segundo especialistas, eventos extremos como esses tendem a se tornar mais frequentes em decorrência das mudanças climáticas, que podem intensificar a atividade elétrica nas tempestades.