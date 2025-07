Zuckerberg: Pessoas sem óculos inteligentes com IA ficarão para trás

© Getty Images

A empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram, a Meta, compartilhou oficialmente os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre e, durante a apresentação, o cofundador e CEO Mark Zuckerberg previu que o segmento dos óculos inteligentes equipados com Inteligência Artificial se tornará mais relevante no futuro.

Zuckerberg explicou que, na sua opinião, “os óculos serão o formato ideal para a Inteligência Artificial”, indicando que será um dispositivo com acesso ao que o usuário vê e ouve durante o dia — dados que ajudarão o assistente de IA a ser mais eficaz.

“Acredito que, no futuro, se você não tiver óculos com Inteligência Artificial — ou alguma outra forma de interagir com IA — provavelmente estará em desvantagem cognitiva significativa em relação a outras pessoas [que têm óculos inteligentes com IA]”, afirmou Zuckerberg.

Vale lembrar que a Meta é uma das empresas mais bem posicionadas no segmento de óculos inteligentes com Inteligência Artificial. A gigante da tecnologia atualmente mantém uma parceria com a Ray-Ban e, de acordo com os números mais recentes de vendas, esses dispositivos estão se tornando cada vez mais populares.

A parceria com a Ray-Ban foi tão bem-sucedida que a Meta anunciou recentemente uma nova colaboração com a Oakley, que resultou no lançamento de novos óculos inteligentes com Inteligência Artificial.

Além disso, é importante destacar que a Meta deve apresentar, em setembro, um novo modelo de óculos inteligentes — conhecido como projeto ‘Orion’ — que será o primeiro a contar com uma tela compatível com tecnologia de realidade aumentada. Zuckerberg, inclusive, mencionou esse lançamento durante a apresentação dos resultados financeiros da empresa.

“Outra coisa incrível sobre os óculos é que eles serão a forma ideal de mesclar o mundo físico e o digital. Por isso, acredito que toda a visão do metaverso também acabará sendo extremamente importante, e a Inteligência Artificial vai acelerar isso”, afirmou Zuckerberg.

Com relação aos resultados financeiros da Meta, Zuckerberg anunciou um aumento anual de 36% no lucro trimestral da empresa, alcançando US$ 18,4 bilhões no segundo trimestre de 2025. Já o faturamento no mesmo período cresceu 22% em relação ao ano anterior, somando US$ 47,5 bilhões.

“Tivemos um trimestre sólido, tanto para os nossos negócios quanto para a nossa comunidade. Estou empolgado com o desenvolvimento da superinteligência natural para todos”, declarou o CEO da gigante da tecnologia.

