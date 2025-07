Jogo 'Battlefield 6' evita mensagem política e quer ser apenas entretenimento

© Electronic Arts / DICE

EDUARDO MOURA

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - O trailer do aguardado jogo "Battlefield 6" começa com um presidente dos Estados Unidos, fictício, lamentando. É 2027, e uma série de países europeus se retiraram da Otan. O assassinato de um figurão abala o mundo e desencadeia um conflito mundial.

Com a Organização do Tratado do Atlântico Norte desidratada, uma corporação militar privada tenta preencher o vácuo deixado pela velha ordem mundial.

"Meus compatriotas, hoje é um dia sombrio na história", diz o presidente americano -seu rosto não é revelado por completo, mas pelo tom da pele e jeito de falar, não parece fazer referência a Donald Trump.

Acaba o discurso e vem a trilha. "Masters of Wars", de Bob Dylan, vem encadeada por cenas de destruição. No ano de 2027, regiões como o Brooklyn, em Nova York, se tornam zonas de guerra.

"Masters of War", de acordo com o que o próprio Dylan disse à USA Today, em entrevista em 2001, faz referência ao discurso de Dwight D. Eisenhower ao se despedir da presidência dos Estados Unidos, em janeiro de 1961, no qual ele alertava para os perigos de um tal "complexo militar-industrial", cuja influência crescia dentro do establishment americano.

É um trailer que anuncia uma história encharcada de política, matéria-prima de qualquer guerra. O jogo aponta para lugares reais e traz referências culturais reais. Mas segundo os criadores do jogo, "Battlefield 6" é só entretenimento blockbuster.

"É uma história legal que achamos que as pessoas vão achar divertida", diz Byron Beede, gerente geral da franquia na Electronic Arts.

Fazer qualquer aceno para a guerra da Rússia contra a Ucrânia ou Israel e Hamas está fora de cogitação para os executivos da EA.

"A gente não quer fazer uma comparação direta com algo que esteja acontecendo no mundo agora. Isso sempre exige, sabe, um cuidado", diz Vince Zampella, vice-presidente executivo da EA. "É preciso ser respeitoso, especialmente com conflitos acontecendo e pessoas morrendo. Evitar glorificar qualquer um dos lados desse tipo de conflito."

"É algo plausível e que provavelmente pode acontecer no futuro, mas não é inspirado em nenhum conflito real", diz Zampella.

A versão multiplayer de "Battlefield 6" foi apresentada para streamers, criadores de conteúdo e jornalistas, que tiveram a chance de jogar cerca de quatro horas do jogo, nesta quarta-feira (30), em Los Angeles. O jogo será lançado no dia 10 de agosto deste ano.

Entre os cenários, o jogador poderá combater numa Cairo sitiada, no estreito de Gibraltar, nas montanhas do Tajiquistão e no Brooklyn, em Nova York.

O usuário poderá escolher entre quatro classes diferentes de combatentes. Na classe de assalto, os soldados da linha de frente. Os engenheiros visam os veículos, de tanques e helicópteros. A classe de suporte fica mais na defensiva e auxilia os outros integrantes do time com munição e saúde. Já a classe Recon se concentra em infiltração e tiros de precisão.

Outra novidade será a possibilidade de criar e editar mapas, o que parece um aceno ao público mais jovem, mas segundo Zampella, o foco de "BF6" está nos mais velhos, pelo menos por enquanto.

Segundo a Newzoo, "Battlefield" não está entre as dez franquias mais jogadas pela geração Z. Nesse ranking figuram "Minecraft", "GTA","Fortnite", "Roblox", "Mario", "Fifa" e "Call of Duty" -o grande concorrente de "Battlefield".

"A franquia tem mais de 20 anos. Tem pessoas que estão conosco desde o início. Esses fãs precisam ser atendidos. Se não tivermos esse núcleo, se não fizermos essa base de fãs feliz, o que estamos fazendo?", diz Zampella.

Andrew Wilson, o CEO da EA, disse recentemente, em conversa com investidores, que "Battlefield 6" não é apenas um novo produto, mas uma nova plataforma. A declaração dá o tom da importância desse lançamento, mas a EA nega que o título tenha a ambição de se tornar o principal produto da empresa.

Há quem diga que o gênero first-person shooter, ou FPS (tiro em primeira pessoa), esteja saturado e que seja quase impossível inovar nesse gênero.

"Eu venho ouvindo isso há 20 anos. É ainda o gênero mais popular até hoje", diz Zampella. "Então eu diria que esse papo é uma bobagem."

BATTLEFIELD 6

Quando Lançamento no dia 10 de outubro

Plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Publicadora Electronic Arts

Desenvolvedora Battlefield Studios (Criterion, DICE, Motive e Ripple Effect)