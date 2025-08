Prepare a carteira! Apple pretende aumentar preço do iPhone 17

© Apple Insider

A Apple evitou aumentar o preço dos celulares iPhone 16 nos EUA mesmo com as tarifas aplicadas pelo presidente Donald Trump a bens produzidos fora do país. No entanto, parece que a ‘Empresa da Maçã’ não absorverá o custo adicional destas tarifas com a próxima geração de smartphones - a série iPhone 17.

O analista Edison Lee da Jefferies acredita que a Apple aumentará o preço em praticamente todos os modelos da série iPhone 17 em 50 dólares nos EUA.

Significa isto que os top de linha iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max passarão a custar 1.049 e 1.249 dólares (respetivamente cerca de R$ 5,8 mil a R$ 6,9 mil), ao invés dos 999 e 1.199 dólares (cerca de R$ 5,5 mil a R$ 6,5 mil) que custam atualmente o iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Ainda que o iPhone 17 Air não seja um sucessor natural do iPhone 16 Plus, Lee acredita que este aumento também se verificará no novo modelo. Desta forma, acredita-se que os 899 dólares do iPhone 16 Plus passarão a ser 949 dólares no iPhone 17 Air. Por outro lado, o analista especula que o iPhone 17 poderá ser o único dos novos modelos que vão escapar a este aumento de preço.

Vale destacar que esta informação diz respeito apenas aos EUA, pelo que não se sabe se teria algum impacto nos preços praticados em outros mercados. O analista sugere que pode haver aumentos de preço de forma generalizada devido a subidas de custo de alguns componentes mas, neste momento, não há outros indicadores que permitam saber em quanto os valores seriam aumentados pela Apple.

Temos então de aguardar pelo anúncio oficial da série iPhone 17 que, de acordo com os rumores, deverá acontecer no começo do mês de setembro.